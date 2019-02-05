Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası İş Bankası Hisseleri Düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında İş Bankası'nın Hazine'nin malı olacağını açıklamasının ardından dev bankanın hisseleri düştü.

YÜZDE 5'E YAKIN DÜŞTÜ

Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması öncesi yüzde 2'nin üzerinde artışla 5,87 seviyesinden işlem gören banka hisseleri açıklama sonrası yüzde 5'e yakın düşüşle 5,50 civarında yer alıyor.

Erdoğan İş Bankası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı."