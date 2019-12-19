: Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız

19.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesinin aciliyet kazandığını belirten Erdoğan, "Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız. İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektğine inanıyorum. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.

"EĞİTİM KONUSUNDA CİDDİ SIKINTILARIMIZ BULUNUYOR"

İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor. Faiz yerine üretimi ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya'nın dünyada öncü bir konumu var. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz ancak beşeri sermayeyi harekete geçirecek olan eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor. 2003 senesinde yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş bulunuyoruz. Üretim kabiliyetlerimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürme kalkınma hedeflerimize o derece yaklaşırız.

"DÜNYA GENELİNİN HALA ALTINDAYIZ"

Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz. Gerek okuma yazma gerekse kız çocuklarının okumasında dünya genelinin hala altındayız. Düşünce kuruluşlarımızın birbiriyle temaslarını artırabiliriz. Ülkemiz bu alanda da son 17 yılda pek çok önemli başarıya imza atmıştır."

RUHANİ İLE BİR ARAYA GELDİLER

Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Haber Videosu