Erdoğan'a yapılan "Aidat" hatırlatması salondaki herkesi güldürdü

26.10.2019 16:07

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

"LÜTFEN AJANDANIZA BUNU NOT ALIN"

Vefa Küçük, "Diğer kulüplerde de zannediyorum aynıdır ama bizdeki bir kuralı hatırlatmak isterim. Genel Kurulları'a ve Yüksek Divan Kurulları'na katılmak için yıllık aidatı yatırmak gerekiyor. 2020 yılının yıllık aidatı 31 Mart'a kadar yatacak. Lütfen ajandanıza bunu not alın. Bundan sonra aidat yatırılmazsa sizi kabul edemeyeceğiz.'' dedi.

ERDOĞAN'I DA GÜLDÜRDÜ

Vefa Küçük'ün bu sözleri salondaki herkesi güldürdü ve alkış tufanının kopmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vefa Küçük'ün sözlerinden sonra tebessüm etti.