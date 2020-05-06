Erbil'in en büyük korona virüsü hastanesi kapatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erbil'in en büyük korona virüsü hastanesi kapatıldı

Erbil'in en büyük korona virüsü hastanesi kapatıldı
06.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:19

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde korona virüsü hastaları için tahsis edilen en büyük hastane, vaka sayısının azalması ve hastaların iyileşmesi üzerine kapatıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde korona virüsü hastaları için tahsis edilen en büyük hastane, vaka sayısının azalması ve hastaların iyileşmesi üzerine kapatıldı.

İlk korona virüs vakasının 6 Mart'ta görüldüğü Erbil kentinde vaka sayısının 209'a ulaşmasının ardından korona virüsü hastaları için tahsis edilen ve kentin en büyük hastanesi olan Rızgari Hastanesi, hastalarının taburcu olmalarının ardından kapatıldı. Rızgari Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Başkanı Doktor Deşti Abbas Bustani, 200 yataklı hastanenin 5 Nisan'da korona virüsü vakaları için tahsis edildiğini ifade ederek, virüs taşıyan toplam 91 kişinin bu hastaneye yatırıldığını söyledi. Hastanede tedavi edilen 91 kişiden 89'unun sağlığına kavuşarak taburcu olduğunu söyleyen Bustani, "5 Mayıs'a kadar 89 hasta taburcu oldu geriye kalan ve durumları ağır olan 2 hastayı başka bir hastaneye transfer ederek burayı kapatmaya karar verdik" dedi.

Hastanede yatan korona hastalarının durumlarının çok ağır olmadığını ve hastalar için solunum cihazı kullanmadıklarını bildiren Bustani, "Erbil'de 178 vakadan 1 kişi hayatını kaybetti. IKBY'de ise toplam 387 vakadan 340'ı iyileşirken 5 kişi hayatını kaybetti. Toplam 38 hasta ise hala sağlık gözetim altında tedavileri devam ediyor" dedi.

Hastanenin kapatılmasının Erbil'de korona virüsünün sona erdiği anlamına gelmediğini kaydeden Bustani, "Dünya Sağlık Örgütü açıklamasına göre, en son virüs vakasından 2 hafta sonra herhangi vaka görülmezse korona virüsün son bulduğu anlamına geliyor. Erbil merkezinde yeni vakalar yok ama çevresinde hala zaman zaman bazı vakalar görülüyor" ifadelerini kullandı.

Erbil Rızgari Hastanesi Müdürü Botan Abdulkadir ise korona virüsü salgınından sonra kapatılan hastanenin dezenfekte çalışmaları sonrası normal çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

IKBY'de korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Türkan Şoray Nur Yerlitaş
Spor Neymar Ali Koç Loris Karius Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erbil'in en büyük korona virüsü hastanesi kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:32:27. #1.14#
title