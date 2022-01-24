Enis Destan kimdir, kaç yaşında? Enis Destan hangi takımda, nereli?

Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirmesinin üzerine Enis Destan kimdir? Enis Destan kaç yaşında, hangi takımda, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı.

Enis Destan kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ara transfer dönemine fırtına gibi giren ve Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katarak adeta şov yapan Trabzonspor, hız kesmiyor. 19 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile prensipte anlaşan Fırtına, 700 bin euro bonservis ödeyeceği belirtilmiştir. Son dakika haberi olarak Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

ENİS DESTAN KİMDİR?

15 Haziran 2002'de İzmir/Konak'ta dünyaya gelen Enis, 2012 yılında Fikri Altay Spor'da futbola başladı, 2013'te Altınordu Akademisi'ne katıldı. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Enis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve İzmir ekibinde profesyonel oldu.

2019/2020'de A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 30 resmi maçta 14 gol atmayı başaran Enis, 3 de asist yaptı.

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