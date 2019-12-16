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Engin Fırat yeniden gündemde!

Azerbaycan Milli Takımı Jurcevic'le yolların ayrılmasının ardından, daha önce de adı gündeme gelen Engin Fırat'la görüşecek.

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:43
Engin Fırat yeniden gündemde!

Milli Takımı Jurcevic'le yolların ayrılmasının ardından, daha önce de adı gündeme gelen Engin 'la görüşecek.


Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova 'yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı. Milli takım için arayışta olan Azerbaycanlı yetkililerin bu nedenle yakın zamanda teknik direktörlük görevi için Engin Fırat ile görüşmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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