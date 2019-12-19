Dünyanın en pahalı oyuncusu belli oldu
PSG'nin Fransız yıldızı Kylien Mbappe, 225 milyon euroluk değeriyle, futbol piyasasının en pahalı oyuncusu oldu. Takım arkadaşı Neymar ise 185 milyon euroyla ikinci sırada.
Futbolda kış transfer dönemi yaklaşırken şimdiden transfer söylentileri dilden dile dolaşmaya başladı. KPMG Football Benchmark ekibi de kış transfer dönemi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı.
Analize göre, PSG'nin Fransız yıldızı Kylien Mbappe, 225 milyon euroluk değeriyle zirvede yer aldı. Mbappe'yi 185 milyon euroluk değeriyle takım arkadaşı Neymar JR takip ederken, altıncı kez Ballon d'Or'un sahibi olan Barcelona'nın süper starı Lionel Messi ise 180 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı.
REAL MADRID'DEN BİR OYUNCU
Bu üç ismi ise 152 milyon euroluk değeriyle Real Madrid'in sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard takip etti. Beşinci sırayı ise 150 milyon euroluk değerleriyle Raheem Sterling (Manchester City) ile Mohamed Salah (Liverpool) paylaştı. En değerli ilk 10 oyuncu arasında PSG, Barcelona, Liverpool ve Manchester City'den ikişer oyuncu yer alırken, Real Madrid ve Tottenham'dan da bir oyuncu yer aldı. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ise listede kendine yer bulamadı.
20 YAŞINDA AMA REKORLARI KIRIYOR
KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kylien Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Mbappe eğer Real Madrid'e transfer olursa, adından çok daha fazla söz ettireceğine inanıyorum'' dedi.
Haber Videosu: Dünyanın en pahalı oyuncusu belli oldu
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Ronaldo varken diğerleri trişkan. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kime göre neye göre psg kazık yemiş diye en değerli o mu olacak? bırakın o işleri o zaman bizim bakkal ismet amcaya teklif etseler verseler o parayı o mu en değerli futbolcu olacak. en değerli futbolcu sahada belli olur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mbappe balonCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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mbappe çok iyi oyuncu, ama messi ronaldo oynadığı sürece diğer oyuncular ikinci planda kalacaklarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu mbappe bence beş para atmaz hiç bi esprisi yok boşuna bu kadar abartılıyor. yeteneği sınırlı bi futbolcu bana göre.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ronaldonun olmadığı liste ya yalandır ya da ronaldonun filistin desteğinden dolayı taraflıdır. hangi liste olursa olsun futbolda zirvenin adı Cristiano Ronaldo dur. diğerleri sadece ikincilik için yarışabilirCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Hadi len ordan Ronaldonun olmadığı liste olurmu, mbappe ronaldonun tek bacağı olamazCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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bi defa dünyanın en pahalı futbolcusu TÜRKİYEDE, FALCAO DUR :))))Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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o nasıl cümle len öyle dünyanın en pahalı futbolcusu yazıp türkiye yazmak sonrasında :D1 Yayından Kaldır
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RONALDO VE MESSİYİ GEÇMİŞ HELAL OLSUN. BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır