En fazla kaybettiren yatırım fonları

18.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:36

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,04 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,57 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,661190 -1,21 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,332571 -1,04 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069361 -0,57 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,564411 -0,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029338 -0,32 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040270 -0,32 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021520 -0,30 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,174155 -0,29 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,373575 -0,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,073992 -0,21

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)