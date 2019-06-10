Emre'ye tuvalet fırçası uzatan kişinin yeni görüntüsü ortaya çıktı
A Milli Takım'ın, EURO 2020 Elemelerinde İzlanda ile oynayacağı maç öncesinde İzlada'da gördüğü muamele büyük tepki çekti. Türkiye kafilesinin yaklaşık 3 saat havaalanında tutulması yetmezmiş gibi bir de Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatıldı. Fırçayı uzatan kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İzlanda ile yaşanan tarihi krizin yanı sıra İzlandalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması oldu. Tuvalet fırçası tutan kişinin akıl sağlığından şüphe edilirken, kendisini kayıt altına alırken de mikrofon olarak tuvalet fırçasını ağzına sokmaya çalıştı.
YOUTUBER İDDİASI
İzlanda kanadından "O fırçalı kişi İzlanda medyasından değil." açıklaması gelirken fotoğraftaki kişinin bir Youtuber olduğu iddia edildi.
YORUMLAR (7)
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izlanda yasalarına göre 1972 senesine göre Türk öldürmenin cezası yoktu araştırın görürsünüz düşmanlar bize düşmannnCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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türk insanı olarak neden bu kadar gaza geliyoruz ki, fırça uzatan dengesizin seviyesine ineceğine, görmezden gelip yok saysana arkadaş. izlanda takımı da Türkiyeye geldiğinde insan gibi ağırlansın ki onlar yaptıklarından utansın . (hem sinir, stress bizim işimize gelmez, isviçre maçındaki olayları ve psikolojiyi düşünün)Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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BİZ TUVALETE S. ÇARKEN SİZ PENCEREDEN DIŞARI ATIYORDUNUZ.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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artık her ne . kimse gerekli ceza verilmeli ve izlandanın haptığı hafızaya alınıp misli ile karşılık verilmeliCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bizim mahalle kadar nüfusunuz var akıllı olun!Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır