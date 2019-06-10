Emre'ye tuvalet fırçası uzatan kişinin yeni görüntüsü ortaya çıktı

İzlanda ile yaşanan tarihi krizin yanı sıra İzlandalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması oldu. Tuvalet fırçası tutan kişinin akıl sağlığından şüphe edilirken, kendisini kayıt altına alırken de mikrofon olarak tuvalet fırçasını ağzına sokmaya çalıştı.

YOUTUBER İDDİASI

İzlanda kanadından "O fırçalı kişi İzlanda medyasından değil." açıklaması gelirken fotoğraftaki kişinin bir Youtuber olduğu iddia edildi.