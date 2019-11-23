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Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz

Galatasaray'ın evinde Medipol Başakşehir'e yenildiği maç sonrasında hedefte olan yıldızlardan birisi de Emre Mor oldu.

23.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:06
Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol 'e 1-0 mağlup oldu. Maçta kötü bir performans sergileyen 'a Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen eleştirilerde bulundu.

İşte Levent Tüzemen'in Emre Mor'u eleştirisi:

"Terim'in top dağıtan ve Lemina'nın rahatlamasını sağlayan Feghouli'yi çıkarıp, duygusuz Emre Mor'u tercih etmesi büyük hataydı. Galatasaray'ın orta sahasını zayıflattı, ayrıca golü yedikten hemen sonra Belhanda- Nagatomo ikilisini sahaya sürmesi Terim adına geciken bir hamleydi. Feghouli değişikliğine kadar Galatasaray kaybedecek bir oyun ortaya koymadı. Böyle kritik maçta Nzonzi-Belhanda-Seri gibi gövdeli oyuncular kulübede oluyorsa bu sorgulanmalı.

Kaleci Mert'ten başlayan topu akıllı pasa çevirme alışkanlığı olan Başakşehir'e karşı önemli oyuncuları olmayan Galatasaray "kontrollü oyun" anlayışı içinde mücadele anlamında başarılıydı. Hücumda Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi. Ancak final noktalarında Galatasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadığı gibi son vuruşlarda Babel-Adem ikilisi zayıf kaldı."

Tüzemen son olarak oyunculara tepkilerle ilgili olarak, "Taraftar bugün futbolcuları ıslıklıyorsa yarın sıra teknik heyete gelir. Galatasaray'ın omurgası yok. Her maç farklı 11 çıkar mı? Emre Mor, Galatasaray'da duygusuz futbol oynuyor ve bu haliyle bırakın Galatasaray'ı Amatör Küme'de bile zor oynar" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu: Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz
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HABER YORUMLARI (2)

  • İNSAN:
    ÇOK BİLİYORSUN SEN. A SPORUN SÖZDE YORUMCUSU FATİH İSTİFA DESENE ÖMER BAYRAM DEFOL GİT DESENE ADEM ALLAH BELANI VERSİN DESENE LEMİNA AYAĞIN SAKAT MI DESENE TABİ YERSE AHMET ÇALIK YERLİ RAMOS OLDU ŞİŞKO GÖBEKLİ ÖMER 10 NUMARALI HAGİ OLDU ADEM RONALDO OLDU. . .
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  • ALİ CANDAN:
    ADAM NE YAPSIN SON DK OYUNA GİRİP PENTA GOL MÜ ATICAK ERKEKSEN FATİHİ ELEŞTİR ÖMER ÇÖPÜ ADEM EMRE TAŞDEMİR AHMET ÇALIK VS OYNATAN ADAMI ELEŞTİR YAŞLI. . . NZONZİ SERİ BELHANDA GİBİ ADAMLAR YEDEK OYNAR MI EN KÖTÜ HALLERİ SAYDIĞIM OYUNCULARDAN İYİ. DAHA YÜKSEK SESLE FATİH TERİM İSTİFA ET
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