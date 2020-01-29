: Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak

29.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:33

Galatasaray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.

"SEN BENİM SEVİYEMDE DEĞİLSİN"

Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin'' cevabıyla tartışmayı bitirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.

(Sabah)

Haber Videosu