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Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak

Emre Mor, antrenmanda "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim" diyen Radamel Falcao'ya "İşine bak" yanıtını verince tansiyon yükseldi.

29.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:33
Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak

'da kendisine "Kulüp bul" denilen , İngiltere ve 'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda ile kavga etme noktasına geldi. Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.

"SEN BENİM SEVİYEMDE DEĞİLSİN"

Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin'' cevabıyla tartışmayı bitirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.

(Sabah)


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: Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak
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