Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak
Emre Mor, antrenmanda "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim" diyen Radamel Falcao'ya "İşine bak" yanıtını verince tansiyon yükseldi.
Galatasaray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.
"SEN BENİM SEVİYEMDE DEĞİLSİN"
Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin'' cevabıyla tartışmayı bitirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.
(Sabah)
Haber Videosu: Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak
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İşine bak demek istemedim gurban olduğum işimize bakalım dedim. falcao amcamın türkçesi kıt o yüzden öyle anlamıştır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Emre mor haklı falcao işine bakCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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emre mor kafası futbol değil parayı kırdım hayatımı kurtardım gözüyle bakıyor boşuna uğraşmayınCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bence Falcao HaksızCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BUNLARIN TEK İŞİ KAVGA ÇİRKEFLİK MISTAFA PARATÖR BİRBİRİNE GİRER BUNLAR BOŞ DURURMU FRANSIZLARCevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
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Mor Mor menekşelere iyi yakıştıCevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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Sen kendi takımına bak ağlak2 Yayından Kaldır
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YALAN HABER SAKAT ADAM ÇİFT KALE MAÇINDA NE İŞİ VAR. . .Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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valla almanya ve ingiltereye transfer görüsmesi icin degilde , gezmek amacli gelmistir belkim, bundan coook daha üstün fütbolcular avrupada 3. ve4. ligde bile kendilerine yer bulamiyorlar.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Mor Adam olCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır