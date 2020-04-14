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Yunanistan, Celta Vigo, Olympiakos, Emre Mor, Spor

Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım

Galatasaray'da gösterdiği performans ile beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Yunanistan'da gündem oldu. Genç futbolcu, "Olympiakos'tan kaçtı, başka takıma transfer olacak" iddialarına tepki gösterdi.

14.04.2020 00:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:28
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve kiralık sözleşmesi feshedilip Celta Vigo'dan tekrar Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, İspanyol basınındaki "Yunanistan'dan kaçtığı" iddialarına tepki gösterdi.

"AİLEMLE OLMAK İÇİN DANİMARKA'DAYIM"

Olympiakos'ta devam etmek istediğini belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.

Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Kaynak: Hürriyet

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