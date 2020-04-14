Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım Galatasaray'da gösterdiği performans ile beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Yunanistan'da gündem oldu. Genç futbolcu, "Olympiakos'tan kaçtı, başka takıma transfer olacak" iddialarına tepki gösterdi.

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve kiralık sözleşmesi feshedilip Celta Vigo'dan tekrar Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, İspanyol basınındaki "Yunanistan'dan kaçtığı" iddialarına tepki gösterdi.

"AİLEMLE OLMAK İÇİN DANİMARKA'DAYIM"

Olympiakos'ta devam etmek istediğini belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.