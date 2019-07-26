Emre Mor, annesinin düğününe katılmadı!

Transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor'la ilgili girişimler sürerken Emre cephesinden bu kez farklı bir haber geldi. Genç kanat oyuncusunun annesi Güzela Bekirov, Emre'nin babasından ayrıldıktan sonra ismi henüz öğrenilemeyen Makedon bir iş adamıyla İstanbul'da dünya evine girdi.

TRANSFER PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Bekirov'un düğünde bir hayli neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Annesiyle arasının açık olduğu söylenen Emre Mor, düğüne katılmadı. Öte yandan Celta Vigo ve Galatasaray arasında Emre pazarlıkları sürüyor.

(Akşam)