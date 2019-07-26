Emre Mor, annesinin düğününe katılmadı!
Emre Mor'un annesi Güzela Bekirov, Makedon bir iş adamıyla İstanbul'da dünya evine girdi. Annesiyle arası açık olan Emre, düğüne katılmadı.
Transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor'la ilgili girişimler sürerken Emre cephesinden bu kez farklı bir haber geldi. Genç kanat oyuncusunun annesi Güzela Bekirov, Emre'nin babasından ayrıldıktan sonra ismi henüz öğrenilemeyen Makedon bir iş adamıyla İstanbul'da dünya evine girdi.
TRANSFER PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Bekirov'un düğünde bir hayli neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Annesiyle arasının açık olduğu söylenen Emre Mor, düğüne katılmadı. Öte yandan Celta Vigo ve Galatasaray arasında Emre pazarlıkları sürüyor.
(Akşam)
YORUMLAR (12)
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Emre Morun sorunlarinin sebebi anlashildi. Bu pisikolojiyle nasil basharili olabilir ki? Ozellikle Gs icin istanbula gelirse daha beter olur buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Annesinin düğünü ne lan? Bi adam annesinin düğününe gider mi? Bu nasıl bi genişlik?Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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BEN DE ANAMIN DÜĞÜNÜNE KATILMADIM ;Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BUNA KOKAİN TESTİ FELAN YAPILSIN. HİÇ İYİ GÖRÜNMÜYOR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah yardimcisi olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne cirkin kari bu cocuktan futbolcu felan olmaz alan pisman olurCevap Yaz 26 22 Yayından Kaldır
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bu çocuğun sorunu anlaşıldıCevap Yaz 44 2 Yayından Kaldır
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emreden beter bu cocukCevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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BİZ EMRENİN FUTBOLCULUĞUYLA İLGİLENİYORUZ ANASIYLA DEĞİL. AYRICA İNSANLARI RENCİDE ETMENİN ANLAMI NE???BİR ANNE BUNLARI ÇOCUKLARINA YAPMAMALI. EMRENİN ADINA ÜZÜLDÜMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizim sözde spor yorumcular emre mor icin gelecegin messisi diyorlardi. Hicbirseyden anlamayan cahil toplum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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