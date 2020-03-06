Emre Belözoğlu, hem futbolcu hem de teknik direktör olamıyor! İhlal durumunda 1 yıl men edilebilir

06.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:46

Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy "Aklımızda ve gönlümüzde bazı isimler var" dese de şu ana kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlanamadı.

Yeni teknik direktörün yarınki Denizli maçına yetişip yetişmeyeceği de başka bir soru olarak akıllara takılırken Fenerbahçe önceki gün yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde antrenman yaptı.

Dün ise antrenör ekibine takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da katıldı. Emre'nin antrenör olarak takımın başında sahaya çıkması 3. bir soruyu daha gündeme getirdi.

BİR FUTBOLCU, AYNI ANDA TEKNİK DİREKTÖR OLAMAZ

Hürriyet Gazetesi Yazarı Tahir Kum bu konuya açıklık getirdi.

İşte Tahir Kum'un yazısı;

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir mi ? Cevap çok net: "O-la-maz"

Talimat kimlerin teknik direktör olup olamayacağını 'Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Talimatı'nda belirlemiş.

Burada kulüplerin kimlerle çalışabileceğinin çerçevesi çizilmiş. O talimatın 9. Maddesi'nde de, "Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevini üstlenemez" denmiş. Bu kadar açık ve net.

1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALIR

Geçtik, teknik adamlık lisansının veya kulüple imzalanan teknik direktörlük sözleşmesinin TFF'ye ibraz edilme zorunluluğunu, talimatta açıkça "Hiç kimse ilgili takımın statüsüne uygun kategorideki teknik adam lisansı, TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez" denmiş.

Ve hemen alt satırında da son noktayı koymuş: "Bu fıkra hükümlerini ihlal eden kişiler 1 yıl hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılır. Bu kişilerin mensubu olduğu kişilerin kulüplerine de Süper Lig için 100 bin TL para cezası verilir."

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