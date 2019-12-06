: Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!

06.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:42

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ilk yarısında net bir pozisyondan yararlanamadı.

Kaçırdığı pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan tecrübeli oyuncu reklam panolarını tekmeledi. Bu anlar bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken o anlar objektiflere işte böyle yansıdı.

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