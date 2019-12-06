Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ilk yarısında yüzde yüzlük golü kaçırınca sinirlerine hakim olamadı ve reklam panolarını tekmeledi.
06.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:42
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ilk yarısında net bir pozisyondan yararlanamadı.
Kaçırdığı pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan tecrübeli oyuncu reklam panolarını tekmeledi. Bu anlar bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken o anlar objektiflere işte böyle yansıdı.
Haber Videosu: Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!
HABER YORUMLARI (8)
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biz iyi örnek olur diye bekliyoruz. ilerleyen zamanda tekrar görmeyizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sarı nerde hakem sarı. Buna sarı vermeyen hakemden şüphe ederim arkadaşCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BU ADAMIN FUTBOL ÇENESİNE VURMUŞ BIRAK ARTIK KARDESİMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hakem uyuma adam çıldırıyor bas cezayıCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Bu mu tecrübesiyle değer katacak milli takıma fenere.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Psikiyatrik tedavi görmesi lazımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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orta yaş sendromu!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bunu hareketleri gören çocuklarımız sıporu bir şiddet aracı olarak görecek lütfen bu görüntüleri yayınlamayınızCevap Yaz 2 Yayından Kaldır