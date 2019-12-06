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Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ilk yarısında yüzde yüzlük golü kaçırınca sinirlerine hakim olamadı ve reklam panolarını tekmeledi.

06.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:42
Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!

, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de maçın ilk yarısında net bir pozisyondan yararlanamadı.

Kaçırdığı pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan tecrübeli oyuncu reklam panolarını tekmeledi. Bu anlar bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken o anlar objektiflere işte böyle yansıdı.


Haber Videosu

: Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!
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