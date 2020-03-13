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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum

Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, "Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

13.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:37
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa konuştu. İlerleyen yaşına rağmen, halen üst düzey futbol oynamaya devam eden Emre Belözoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, kariyer hedefleri hakkında da bilgiler verdi. İşte Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi başladıklarını belirten Emre, ilerleyen süreçte istenmedik olaylar yaşandığını belirtti ve, ''Sahanın içinde her ne kadar elimizden geldiğince performansımızı artırmaya çalışsak da eleştirilebilir bazı oyunlarımız da oldu, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Başkanımız ve Ersun hocamızın desteğiyle sezona iyi bir giriş yaptık. Sezonun ilk yarısını da bence çok iyi bir yerde bitirdik. Oyuncu grubu olarak Fenerbahçe'nin bu düzende yalnızlaştırıldığını hissetmeye başladığımız andan itibaren oyuncu grubu daha reaksiyonel olabilirdi, belki bunu başaramadık. Oyuncu grubu olarak ne yazık ki futbolun dışına çıkmamız gereken süreçleri yaşadık. Bir futbolcu olarak ben, cümlelerimi olabildiğince doğru seçmeye çalışıyorum. Biz bunu saha içinde net bir şekilde hissettik. Fenerbahçe'nin yalnızlaştırılmaya çalıştığını ne yazık ki hissettik. Kaybettiğimiz bu 6 maçlık serüvende hemen hemen her maçta skora etki edecek hatalarla karşılaştık. Bunu da ne yazık ki söylemek zorunda hissediyorum.

"SAHA İÇİNDEKİ OYUNUMUZDAN MEMNUN DEĞİLDİK"

Profesyonel bir futbolcu olarak, iyi veya kötü sonuç aldığımızda şapkamızı önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki son 6 hafta içinde istemediğimiz neticelere götürecek hakem hataları da belirleyici oldu. Gelinen noktada, övülecek oyunlarımız kadar eleştirilecek oyunlarımız da oldu fakat son düzlükte kendi üstümüze hataları almakla beraber karşımızda oluşan bu düzene de karşı koymakta reaksiyonel davranamadık. Bazen istediğimiz oyunu oynayamadığımızda da, neticeye etki eden hatalar olduğunda bile konuşmadık çünkü saha içindeki oyunumuzdan memnun değildik, bunları da söylememiz gerekiyor. Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de gerçekçi olmak gerekiyor. Başarısız bir süreç yaşadık ve sonuçta hocamız ayrıldı. Her birey kadar en az bizler de hatalıyız burda. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı.

"BAŞKANIMIZ FENERBAHÇE SEVDALISI"

İnşallah Türkiye Kupası'nı da aldığımız takdirde, 1 sene sonra da inşallah Fenerbahçe'ye Süper Kupa oynama fırsatını oluşturacak bir hedef belirlememiz daha gerçekçi olacak gibi. Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de fark açılmış ve şu anki sıralamada önümüzde 6 takım var. Böyle bakarsak, şampiyonluktan ziyade Türkiye Kupası'na yönelmek ve olabildiğince ilk 2-3'ü zorlamak gerçekçi hedefler gibi duruyor. Ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu gerçekleri hemen hemen herkes biliyor. Başkanımız bu görevi devraldı, Fenerbahçe sevdalısı. Başkanımızın hemen hemen her oyuncuyla ilişkileri samimice ilerliyor. Başkanımız çok zor bir süreçte bu görevi devraldı. Ali Koç, Fenerbahçe'nin güzel günlerini görmeyi herkesten çok daha fazla hak ediyor diye düşünüyorum. Başkanımızın maddi-manevi yapmış olduğu katkılar, 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye vermiş olduğu destek, çok zor bir süreçti bizim için, o desteği hiçbir zaman unutmayacağım ve Fenerbahçeliler de unutmamalı. Değerlerine sahip çıkmalı. Benim gözümde sokakta yürüdüğünüzde Ali Koç dediğinizde herkesin adına Fenerbahçe gelir. Her Fenerbahçeli gibi Ali Koç da; kupaların geldiği, beraber mutlu günlerin yaşandığı bir süreci hayal ediyor ve istiyor, samimi söylüyorum, bunu en çok da kendisi hak ediyor.

"HOCALIKLA ALAKALI ŞUAN BİR PLANIM YOK"

Doğru zamanda konuşmayı tercih ediyoruz ama yönetimimiz benle alakalı hangi kararı verirse versin, ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Özel bir görevim olmadığını ve geçmişte olan görevime benzer bir görevim olduğunu herkesin bilmesini istiyorum, kim ne düşünürse düşünsün. Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Olayın bir de geçmiş kısmı var. Ben, hiçbir zaman geçmişte tek başıma futbolcu olarak hareket etmedim saha içinde. 24-25 yaşından beri hemen hemen oynadığım her takımda kaptanlık yaptım.''

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

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