Emre Belözoğlu'ndan derbi mesajı: Galatasaray motive eder
Fenerbahçe'nin kaptanı Galatasaray derbisi öncesi konuştu ve "Bu hafta tarihteki en büyük rakibimizle evimizde oynayacak olmamız bizi tekrar yarışa motive edecektir, buna yürekten inanıyorum" dedi. Emre Belözoğlu ayrıca, hayatının sonuna kadar Fenerbahçe'nin neferi olacağını söyledi.
Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 kaybeden ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı lacivertli camiaya çarpıcı mesajlar gönderdi.
Hürriyet gazetesine konuşan yıldız futbolcu, bu hafta Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinden galip gelerek yeniden zirve yarışına motive olacaklarına inandığını söyledi.
Büyük derbiye sayılı günler kala çarpıcı açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, takımda ayrı gayrı olmadığını özellikle vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"EN BÜYÜK RAKİBİMİZLE OYNAYACAĞIZ"
"Ankaragücü maçı elbette ki moralimizi çok bozdu ancak hala bu kayıpları telafi edebileceğimiz maçlar oynayacağız. Tarihteki en büyük rakibimizle evimizde oynayacak olmamız bizi tekrar yarışa motive edecektir, buna yürekten inanıyorum. Bu renkler etrafında birleşmiş herkesin tek hedefi vardır; o da F.Bahçe'nin başarısı. Kimseyle hiç bir konuda ayrı gayrımız olamaz, hepimiz aynı gemideyiz. Küçük bir adale sakatlığı yaşadım. F.Bahçe ve Milli Takım için yüreğimde yaşattığım hedeflerden beni alıkoyacak bir sakatlık değil. Terimin son damlasına kadar da mücadele edeceğim."
"HAYATIMIN SONUNA KADAR FENERBAHÇE'NİN NEFERİYİM"
Gelecekte Fenerbahçe'de alacağı olası görevlerle alakalı sorulan soruya ise Emre Belözoğlu, "Nasip! Hayata çok uzun uzadıya bakamıyorum. Şu an oyuncuyum ve şampiyonluk için konsantreyim. İlerde nerede olurum, ne olurum, nasıl bir görev üstlenirim bunu şimdiden hiç bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ki; hayatımın sonuna kadar Fenerbahçe'nin bir neferi olarak kalacağım" yanıtını verdi.
Haber Videosu: Emre Belözoğlu'ndan derbi mesajı: Galatasaray motive eder
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EMRE ADAMDIR GERİSİ KISKANANLARDIR ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSINCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KAREKTERSİZ NANKÖR SENİ EMRE YAPAN KİMDİRCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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SENİDE GÖRRÜZ EMRE :)Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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FB GSyi YENERSE KİMSE ŞAŞIRMAZDA GS O SENE BU SENE DİYİPTE ÇAKARSA BUNCA SENE SONRA FB HALİ NECEOLUR DİMİ AMA :))))))))))))))Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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''Emre Belözoğlu ayrıca, hayatının sonuna kadar Fenerbahçe''nin neferi olacağını söyledi'' peki ya hayatının başı onu ne yapacaksınCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Her insan hata yapar, tıpkı senin gibi.3 1 Yayından Kaldır
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MOTİVASYONA NE GEREK VAR. . ALİ PALABIYIK HER ŞEYİ HALLEDER. . SİZ SADECE SAHAYA ÇIKIP NEFES ALIN YETER !!!!Cevap Yaz 14 16 Yayından Kaldır
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EMRE DİYE YAZILIR ADAM DİYE OKUNURCevap Yaz 10 16 Yayından Kaldır
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adamlık yetiştiğin takıma ihanetmidir ergen6 3 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınSen doğduğun, adam olduğun yere ihanet ettin. Yalaka seni. Senin ne karakterde biri olduğunu cümle alem biliyor. Fenerin neferi olacakmış. Sen zaten asla GALATASAY''a layık biri olamazsın. Önce adam olmak gerek bu renklere bağlanman için.Cevap Yaz 13 13 Yayından Kaldır