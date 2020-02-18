: Emre Belözoğlu'ndan derbi mesajı: Galatasaray motive eder

18.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:22

Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 kaybeden ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı lacivertli camiaya çarpıcı mesajlar gönderdi.

Hürriyet gazetesine konuşan yıldız futbolcu, bu hafta Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinden galip gelerek yeniden zirve yarışına motive olacaklarına inandığını söyledi.

Büyük derbiye sayılı günler kala çarpıcı açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, takımda ayrı gayrı olmadığını özellikle vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"EN BÜYÜK RAKİBİMİZLE OYNAYACAĞIZ"

"Ankaragücü maçı elbette ki moralimizi çok bozdu ancak hala bu kayıpları telafi edebileceğimiz maçlar oynayacağız. Tarihteki en büyük rakibimizle evimizde oynayacak olmamız bizi tekrar yarışa motive edecektir, buna yürekten inanıyorum. Bu renkler etrafında birleşmiş herkesin tek hedefi vardır; o da F.Bahçe'nin başarısı. Kimseyle hiç bir konuda ayrı gayrımız olamaz, hepimiz aynı gemideyiz. Küçük bir adale sakatlığı yaşadım. F.Bahçe ve Milli Takım için yüreğimde yaşattığım hedeflerden beni alıkoyacak bir sakatlık değil. Terimin son damlasına kadar da mücadele edeceğim."

"HAYATIMIN SONUNA KADAR FENERBAHÇE'NİN NEFERİYİM"

Gelecekte Fenerbahçe'de alacağı olası görevlerle alakalı sorulan soruya ise Emre Belözoğlu, "Nasip! Hayata çok uzun uzadıya bakamıyorum. Şu an oyuncuyum ve şampiyonluk için konsantreyim. İlerde nerede olurum, ne olurum, nasıl bir görev üstlenirim bunu şimdiden hiç bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ki; hayatımın sonuna kadar Fenerbahçe'nin bir neferi olarak kalacağım" yanıtını verdi.

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