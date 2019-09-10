Emre Belözoğlu maçın dördüncü hakemiyle tartıştı!

10.09.2019 23:18

A Milli Takımımızın deneyimli isimlerinden Emre Belözoğlu, maçın ikinci yarısında bir pozisyon sonrasında Yardımcı Antrenör Bayram Bektaş ile birlikte maçın dördüncü hakemi Maurizio Mariani ile tartıştı.

OZAN TUFAN'I UYARDI

Öte yandan Deniz Türüç'ün golünden sonra tüm takım gol sevincini yedek kulübesine koşarak yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Emre Belözoğlu, gole sevinmek yerine Ozan Tufan'a uyarılarda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.