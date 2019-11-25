Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin

25.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:02

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe yenişemezken, sahada Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Bir pozisyon sonrasında iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Emre ve Gökhan'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek engellemeye çalıştı.

"BIRAKIN GELSİN"

Fenerbahçe kaptanı Emre tartışma sırasında sinirlenirken, Gökhan Töre gülerek karşılık verdi. Takım arkadaşları Gökhan'ı tutarken Emre Belözoğlu, "Bırakın gelsin" diye bağırdı.