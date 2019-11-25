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Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında rakip takım futbolcusu Gökhan Töre ile bir tartışma yaşayan Emre Belözoğlu, bu oyuncuyu tutan takım arkadaşlarına "Bırakın gelsin" diye bağırdı.

25.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:02
Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin

Toto Süper Lig'in 12. haftasında ile yenişemezken, sahada ile arasında gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Bir pozisyon sonrasında iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Emre ve Gökhan'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek engellemeye çalıştı.

"BIRAKIN GELSİN"

Fenerbahçe kaptanı Emre tartışma sırasında sinirlenirken, Gökhan Töre gülerek karşılık verdi. Takım arkadaşları Gökhan'ı tutarken Emre Belözoğlu, "Bırakın gelsin" diye bağırdı.


Haber Videosu: Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
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