Emre Belözoğlu, gol sevincinde Moses'a tekme attı!

27.10.2019 12:59

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun gol sevinci ise dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe, Zanka ile 2. golü bulurken futbolcular gol sevinci için kümelendi. Danimarkalı oyuncunun sevinci sırasında Emre Belözoğlu sıradışı bir harekete imza attı.

YILMAZ VURAL'I HATIRLATTI

Daha önce teknik direktör Yılmaz Vural'dan hatırladığımız 'tekme' ile golü kutlama olayını bu sefer kaptan Emre yaşattı. Görüntü sarı-lacivertli taraftarların hem beğenisini kazandı hem de güldürdü.

İşte o görüntü:

(Skorer)