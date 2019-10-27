Emre Belözoğlu, gol sevincinde Moses'a tekme attı!

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçında Zanka'nın attığı golden sonra Emre Belözoğlu, gol sevincinde Victor Moses'a tekme attı.

27.10.2019 12:59
Emre Belözoğlu, gol sevincinde Moses'a tekme attı!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun gol sevinci ise dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe, Zanka ile 2. golü bulurken futbolcular gol sevinci için kümelendi. Danimarkalı oyuncunun sevinci sırasında Emre Belözoğlu sıradışı bir harekete imza attı.

YILMAZ VURAL'I HATIRLATTI

Daha önce teknik direktör Yılmaz Vural'dan hatırladığımız 'tekme' ile golü kutlama olayını bu sefer kaptan Emre yaşattı. Görüntü sarı-lacivertli taraftarların hem beğenisini kazandı hem de güldürdü.

İşte o görüntü:

(Skorer)


VİDEO: Emre Belözoğlu, gol sevincinde Moses'a tekme attı!
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YORUMLAR (2)

  • GSLİ:
    TAM GAZ ŞAMPIYONLUK GELİYOR YAŞASIN REİS YAŞASIN NİHAT YAŞASIN PALABIYIK DUNYADA BENZERİ YOK VATAN MİLETİN DERDİ BÜYÜK ÜRGÜT ŞİKEBAHÇEYİ ŞAMPIYON YAPMAK
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