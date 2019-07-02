Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe! Formayı giydi

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro yapılanması devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekipte, Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra yuvaya geri döndü.

2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu, bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil oldu.

İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."