Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi!

05.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:57

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için bir çok senaryo konuşuluyor. Listesine yerli ve yabancı bir çok ismi ekleleyen sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Ali Koç ve yönetimi hoca konusunda planını belirledi. Listesine Erol Bulut, Engin Fırat, Tayfun Korkut ve Niko Kovac'ı ekleyen Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi bombayı, adeta sağ gösterip sol vuracak.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sarı lacivertli yönetime Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı tavsiye etti. Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

AVCI GELİRSE, EMRE YARDIMCI HOCA OLACAK

Belözoğlu'nun bu girişiminden sonra başkan Koç'un Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Ve Avcı Fenerbahçe'de göreve gelirse Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak değil, yardımcı antrenör olarak görev alacak.

Haber Videosu