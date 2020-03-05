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Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi!

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı yönetime önerdi. Ali Koç'un da Emre'nin bu teklifini kabul ettiği ve Abdullah Avcı ile önümüzdeki günlerde görüşeceği iddia edildi.

05.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:57
Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran 'de teknik direktörlük görevi için bir çok senaryo konuşuluyor. Listesine yerli ve yabancı bir çok ismi ekleleyen sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Ali Koç ve yönetimi hoca konusunda planını belirledi. Listesine Erol Bulut, Engin Fırat, Tayfun Korkut ve Niko Kovac'ı ekleyen Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi bombayı, adeta sağ gösterip sol vuracak.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaptan , sarı lacivertli yönetime Beşiktaş'tan ayrılan 'yı tavsiye etti. Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

AVCI GELİRSE, EMRE YARDIMCI HOCA OLACAK

Belözoğlu'nun bu girişiminden sonra başkan Koç'un Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Ve Avcı Fenerbahçe'de göreve gelirse Emre Belözoğlu da sportif direktör olarak değil, yardımcı antrenör olarak görev alacak.


Haber Videosu

: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye eski hocasını önerdi!
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HABER YORUMLARI (11)

  • FUTBOL SEVER:
    arkadaslar merhabalar bence net ve öz FENERBAHÇEYE okan buruk ilaç gibi bosa dolasmayin buna emini sevgi ve selamlar
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  • DOMBALAK MELO:
    Abdullah Avcı ile fenerbahçenin başarılı olması çok zor. Abdullah Avcı başarısız olursa Ali Koç ekibi yönetimde fazla kalmaz.
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  • POSTACI:
    ALEX HOCA , EMRE YARDIMCISI , AVCI DA EMRENİN YARDIMCISI OLSUN. ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN
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  • FENERLİ 13:
    ne avcısı ya şakamı milli takımı batıran avcı değilmi beşiktaşa pranga vuran avcı değilmi bakın sergenle nasıl coştular sakın avcı gelmesin
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  • SEBAHATTİN İNCE:
    ARTIK ŞU TAKIMA ADAM GİBİ İŞİNİ YAPAN BİR TEKNİK DİREKTÖR ALIN BIRAKIN BU BOŞ MUHABBETLERİ YA
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  • MASTİQUE:
    Yine habersizlikten yapilmis bir haber. Medyamizin ortaligi karistirmada üzerine yok. Ali koc eger Abdullah Avciyi getirirse o zaman Fenerbahce sadece lige degil taraftara da havlu atar. Fenerbahceye ya Zico ya da Ridvan dilmen gelmelidir. Aslinda en basinda Aykut gönderilmemeliydi. Ama artik Aykutun gelmesi toparlanma sürecine katkisi olmaz. adamin iki kez kurdugu kadroyu iki kez dagittiniz
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