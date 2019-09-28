Emre Belözoğlu, Deniz Türüç'e çok sinirlendi

28.09.2019 21:40

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 75. dakikasında çok sinirlendi. Tecrübeli oyuncu orta sahada Emre Mor' yaptığı faul sonrasında sarı kart gördükten sonra adeta çılgına döndü.

O pozisyon öncesi Deniz Türüç'ün topu kaybetmesine çok sinirlenen Emre Belözoğlu, takım arkadaşına çok sert bir şekilde uyarıda bulundu.

Emre Belözoğlu daha sonra faul yaptığı adaşı Emre Mor'dan özür diledi.