Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıktı
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sakatlığıyla sarsıldı. Maça yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olurken, sadece 20 dakika sahada kalabildi.
15.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:11
Fenerbahçe'nin, Galatasray derbisi öncesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlık şoku yaşandı.
OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ
Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 66. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.
Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.
Haber Videosu: Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıktı
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