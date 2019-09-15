Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında yok!

15.09.2019 12:42

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses da Alanyaspor mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Ersun Yanal, kritik maçta Emre'nin yerine Luiz Gustavo'ya şans verecek.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer alıyor:Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil Rami, Murat, Nabil Dirar, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper, Max Kruse, Ferdi, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç.