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Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi

Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna giren Emin Bayram, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı. Oynamayı hayal ettiğini söyleyip Fatih Terim'e teşekkür eden Emin; Van Dijk, Sergio Ramos ve Ozan Kabak'ı örnek aldığını ifade etti.

Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
28.06.2020 23:50 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:54

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da genç stoper Emin Bayram, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sahaya çıkmayı hayal ettiğini söyleyen Bayram, "İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim." dedi.

Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖMER BAYRAM: SON ANA KADAR PES ETMEYECEĞİZ

Son ana kadar pes etmeyeceklerini ifade eden Ömer Bayram, "Sakatlarımız var, oynayan herkes de elinden geleni yaptı. Beklenmedik bir anda gol yedik ve sonrasında da reaksiyon gösterdik, olmadı. Galatasaray olarak pes etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve biz de kazanacağız" dedi.

EMRE AKBABA: İKİ PUAN BIRAKTIK

Başakşehir karşısında iki puan bıraktıklarını ifade eden Akbaba, "Bu maça çok iyi hazırlandık, kazanmamız gereken bir maçtı, çok da pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Kazanmalıydık ama 2 puan bıraktık. Stoperde 3, forvette 3 eksiğimiz var ama her arkadaşımız elinden geleni yapıyor. Kalan maçları kazanmak istiyoruz ve son ana kadar yarışın içerisinde olacağız" dedi.

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