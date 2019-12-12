: Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı

12.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:09

Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi feshedilen Instagram'dan paylaşımda bulunan Emmanuel Emenike Türkiye'ye geri döneceğinin mesajını verdi.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, "Evi çok özledim, yakında eve geri dönüyorum" dedi.

Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı forvetin yolu daha sonra Olympiakos ve Las Palmas'dan da geçmişti.

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