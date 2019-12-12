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Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye dönüş yapacağını açıkladı.

12.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:09

Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi feshedilen 'dan paylaşımda bulunan 'ye geri döneceğinin mesajını verdi.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, "Evi çok özledim, yakında eve geri dönüyorum" dedi.

Türkiye'de son olarak forması giyen Nijeryalı forvetin yolu daha sonra Olympiakos ve Las Palmas'dan da geçmişti.


Haber Videosu

: Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı
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