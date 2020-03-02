Emenike'den Aykut Kocaman açıklaması: Onun en iyilerden biri olduğuna neden inanıyorum, bilmiyorum
Eski Fenerbahçeli Emenike, Ersun Yanal'ın ayrılığının resmi bir şekilde duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından Aykut Kocaman ile ilgili bir paylaşıma yer verdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.
Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.
"NEDEN BU KADAR İNANIYORUM, BİLMİYORUM"
İşte Emenike'nin sözleri: "Aykut Kocaman ile çalışmadım ama onun en iyi teknik direktörlerden biri olduğuna neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum."
Haber Videosu: Emenike'den Aykut Kocaman açıklaması: Onun en iyilerden biri olduğuna neden inanıyorum, bilmiyorum
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futbolu bilmiyorsunda ondan. . . bilseydin bu durumlara düşmezdin gittiğin bütün kulüplerden kovulmazdın. . fenerin şuankı kötü dürümünün 1 numaralı sorumlusu aykuttur. her geldiği sezonda yıldızları kovdurdu. . fenerin arkasında şu anda hangi eski yıldız var. . . cim boma baksana hepsi seferber olmuş nerde eski topcusu varsa cim bom için ne gerekiyorsa yapıyorlar helal olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aykut''u yiyen bizim taraftar oldu adamın başarılı olacağını bildikleri için medya üzerine gitti tarftarda yuttu. son senesinde ligin en fazla gol atan takımı idi ama fener defans oynadı gomis 30 gol attı 8 kişi gs defans yaptı ama gs hucum oynadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fenerbahçe için en iyi aday aykut kocaman fakat taraftar sabırlı olması lazım her sene şampiyonluk beklemeleri hata zamanla takım oturur ve başarı gelir lakin türk futbol severler ise takımı şampiyon olmayınca hemen hedef yönetim istifa yabancı lig lere bi bakın bir teknik direktör 4ila5 sene görev yapıyor takımın başında sonra kulüp değiştiriyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır