: Emenike'den Aykut Kocaman açıklaması: Onun en iyilerden biri olduğuna neden inanıyorum, bilmiyorum

02.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:44

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Aykut Kocaman paylaşımı yaptı.

Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.

"NEDEN BU KADAR İNANIYORUM, BİLMİYORUM"

İşte Emenike'nin sözleri: "Aykut Kocaman ile çalışmadım ama onun en iyi teknik direktörlerden biri olduğuna neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum."

Haber Videosu