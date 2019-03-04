Emekliye Yüzde 4 Ek Ödeme

Emeklilerin aldığı ek ödeme de bir gelir sınırı bulunuyor. Yılın ilk yarısı için bu sınır bin 224 lira oldu. Yani maaşı bin 224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor.

TEMMUZ'DA ARTACAK

Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 53 ile 215 lira arasında ek ödeme veriliyor Ek ödeme tutarı, zamlanan yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için Temmuz'da artacak. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Böylece emeklilerin Temmuz'da hem maaşı hem de ek ödeme tutarı artmış olacak.

EMEKLİLER YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYOR

Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Emekliler, yüzde 4-5'lik oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9 olsun" diyor. (Güneş)