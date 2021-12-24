Emekliye iki zam birden! İşte hükümet kulislerinde konuşulan formül
Asgari ücretten sonra milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zam oranını bekliyor. Hükümet kulislerinde konuşulan formüle göre emekliye iki zam birden yapılacak. Bu formüle göre; emekli maaşları 2 bin liranın altında olanlara seyyanen zam ve enflasyon zammı olarak verilecek.
Fiyat artışları ve asgari ücretin 4 bin 250 liraya çıkmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı hükümetten gelecek zam haberler inde. Gazeteci Zafer Şahin, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında emekli maaşları hakkında açıklamalarda bulundu.
Emekliye çift zam yapılacağını ifade eden Şahin, Ocak ayında maaşı 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılacağını bunun haricinde bir de enflasyon zammı verileceğini söyledi.
Şahin, milyonlarca memurun ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge hakkında da konuştu. Şahin, 3600 ek göstergenin mayıs ayına kadar hayata geçeceğini ifade etti.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.
TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek.
Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam alacaklar.
Asgari ücretlilere yapılan yüzde 50.51 oranındaki zam 13 milyon emeklinin yeni yıl zam umutlarını artırırken, yapılan hesaplamalar asgari ücretle emekli aylıkları arasındaki makasın açılmaması için seyyanen zam yapılması gerektiğini gözler önüne serdi.
Asgari ücret zammından önce asgari ücretli işçiyle en düşük emekli aylığı arasında bin 200 liralık bir fark vardı. Asgari ücret 2 bin 826 lira, en düşük emekli aylığı da Hazine'nin aradaki farkı ödemesiyle birlikte bin 626 lira düzeyinde bulunuyordu. Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına bin 427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.
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