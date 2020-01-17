: Emeklilerin zamlı maaşları bugünden itibaren yatırılacak

17.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:51

Yeni yılla birlikte 12,5 milyon emekli, dul, yetim ve 3 milyonun üzerindeki memurun yüzü güldü. Emekliler bugünden itibaren yüzde 6,5 zamlı aylıklarını almaya başlıyor. Ödemeler emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatacak, 28 Ocak tarihine kadar sürecek. SSK emeklileri bugün itibarıyla, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'ta zamlı maaş ödemelerini alacak.

AYLIKTA 76-382 TL ARTIŞ

İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını alacak. Maaşlarda yüzde 6,5 artışla 76,82 ile 382,67 lira arasında artış görülecek. Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Maaş günü cumartesiye denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 2.661 TL OLDU

Memur emeklileri için de en düşük aylık 2.522,84 TL'den 2.661,60 TL'ye çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138 lira, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.747 TL'ye çıktı.

Memur ve memur emeklisi ocak ayındaki yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,49'luk fark alıyor. Memurlar 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alırken, 14 günlük fark da yatacak. Memur emeklilerinin ocak zam farkı da en geç 5 Şubat'a kadar yatacak. Maaşları üçer aylık dönemler halinde alanlara da yine aynı şekilde 3 aylık enflasyon farkı ödenecek.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDENİYOR

Son rakamı 9 olanların her ayın 17'sinde, 7 olanların 18'inde, 5 olanların 9'unda, 3 olanların 20'sinde, 1 olanların 21'inde, 8 olanların 22'sinde, 6 olanların 23'ünde, 4 olanların 24'ünde, 2 olanların 25'inde, 0 olanların 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödeniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri de tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alıyor. Emekli maaşı cumartesiye gelenlerin ödemeleri cuma, pazara gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek veriliyor. Son rakamı 9,7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde; 3,1 olanlar 26'sında; 8,6, 4 olanlar 27'sinde; 2 ve 0 olanlar 29'inde emekli maaşını alıyor.

MEMURLARIN ZAMLI MAAŞI YATTI

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını önceki gün alırken, memur emeklilerinin yüzü 3 aylık fark ödemesiyle gülecek. Memur emeklilerinin hesaplarına 416 TL tutarında 3 aylık fark yatırılacak.

DUL VE YETİMİN DE ARTIYOR

Dul ve yetimlere de zamlar hisseleri oranında yansıyacak. Örneğin hissesine 500 lira maaş düşen bir dul yetimin maaşı 532 lira olacak. (Sabah)

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