Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. SSK'lı emekliler 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise 11 Nisan'da ikramiyelerini alacak.

Emeklilere bayramlarda verilen 1.000'er liralık ikramiye ödemeleri, koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı için öne çekilmişti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödemeler 7-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda SSK emeklilerinin ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

7-11 NİSAN TARİHLERİNDE ÖDENECEK

SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak. Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

SSK kapsamında emekli olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.