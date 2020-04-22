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Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi

Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı

Bazı özel bankalar emeklilere vaat ettiği promosyonun yarısını hesaplara yatırdı. Emekliler, bankaların bu tutumuna tepki gösterip kandırıldıklarını belirtirken, bankalar ise "Sorunu çözeceğiz" diyor.

22.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:37

Emeklilerin 3 yılda bir bankalardan aldığı promosyonlar hesaplarına yatmaya başladı. Ancak bazı emekliler promosyon oranlarını görünce büyük bir şok yaşadı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre; Birçok özel bankanın vadettiği oranların yarısı kadar promosyon ödediği görüldü. Promosyon reklamlarıyla kandırıldığı yönünde şikâyette bulunan emekliler, bankalarla karşı karşıya geldi. Sorunla ilgili bilgi veren emekliler, eş zamanlı olarak web sitelerine de yüzlerce şikâyet yağdırıyor.

SÖZ KONUSU VAADİN 625 TL'Sİ HESAPLARA YATTI

2020-2023 yılını kapsayacak olan emekli promosyon oranları bankalarla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı toplantıların ardından geçtiğimiz şubat ayında belirlenmişti. SGK, 1.500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 500 TL, 1.500-2.500 TL arasındaki maaşlar için 625 TL, 2.500 ve üzeri emekli maaşları için de 750 TL olarak alt limit belirledi. Bunun ardından ocaktan itibaren 13 milyon emekliyi çekebilmek için ardı ardına kampanyalar açıklayan bankalar, emeklilere yüksek oranlarda promosyon vaadinde bulundu. Öyle ki emeklilere iki faturasını bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan çekmek kaydıyla birçok özel banka 1.250 TL'ye kadar varan oranlarda promosyon vadetti. Ancak emekliler, söz konusu vaadin sadece 625 TL'sini hesaplarında görebildi.

"ÇÖZMEK İÇİN ŞUBEYE ÇAĞIRIYORLAR"

Konuyla ilgili yüzlerce şikâyette bulunan emekliler, sorunun çözümü için bankalar tarafından şubelere çağrıldı. Emekliler, "Maaşımı taşıdım. Otomatik ödemeye iki fatura istediler verdim. Sözleşme imzaladım. '1000 TL vereceğiz' dediler ancak 625 TL yatırmışlar. Çözmek için şubeye çağırıyorlar. Hem virüs var hem de bana yasak. Şubeye gidemem. Bunun adı kandırmaca. Ya kalan paramı yatırsınlar ya da promosyon blokesini kaldırsınlar" diyor.

ÖZEL BANKALAR: EMEKLİLERİ ÜZMEYECEĞİZ

Özel bankalar ise, bu tür kampanyalar belirli süreler için geçerli olduğunu belirtiyor. Bazı emeklilerin promosyon kampanyasını kaçırdığını belirten özel bankalar, "Ancak o süre zarfında reklamı gören emekliler var. Benzer ödemeyi bekliyorlar. Ya da sözleşme imzalamayan emeklilerimiz var. İnternet üzerinden başvuru yapmışlar ancak sözleşme imzalamaları gerekiyor. Ya da eski müşterimiz. Bazı kampanyalar yeni müşterilerimiz için geçerli. Veya 2 fatura talimatını vermiyorlar. Bu gibi başlıklar nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor. Emeklilerimizi üzmeyiz. Sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de yeni kampanyalar düzenliyoruz" yorumunu yaptı.

Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
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Ekonomi Manşet

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