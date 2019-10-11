Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir

11.10.2019 15:36

Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselebilecek. Şu an en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş.

DEĞER KAYBINI GÜNDEME GETİRDİLER

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin başkanlar kurulu toplantısında şube başkanlarının emekli aylıklarındaki değer kaybını gündeme getirdiğini söyledi. Ergün, çözüm için şunları sıraladı:

- TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kaldığı için emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. Refahtan da pay verilmelidir.

- Emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için gösterge sistemine geçilmesi gerekiyor.

- Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlenmeli. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir.

İNTİBAK YAPILMALI

Kazım Ergün, emekli aylığı hesaplanırken karma sistem yerine tek bir sistem uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Karma sisteme göre bağlanan emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi için prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesini sağlayacak intibak yapılsın" dedi.