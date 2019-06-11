Emekli olamayanlara devletten aylık 601 lira maaş desteği

Türkiye'de son yıllarda özellikle dezavantajlı kesimler için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Özellikle kadınlar, gençler, çocuklar, öğrenciler ve yaşlılar önemli haklara kavuştu. Düzenlemelerden birisi de 65 yaşını doldurmuş büyüklerimiz için yapıldı. Çalışma imkanı bulamayan ya da yeterli primi tamamlayamamış, yıl şartını yerine getirememiş, kısaca sosyal güvenceden mahrum kalmış tüm yaşlılar belli gelir kriteri ile maaş alabiliyor. Bu maaşlar daha evvel 3 ayda bir ödenirken, şimdi aylık olarak da veriliyor.

MAAŞLAR ZAMLANACAK

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Üstelik bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısında artışla yükselecek. Gelin bu parayı almak için istenen şartların detaylarına bakalım.

ŞARTLAR KOLAYLAŞTI

65 yaş aylığını almak için öncelikle 65 yaş ve üzeri bulunmak gerekiyor. İkinci şart ise kişinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması. Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Üçüncü şart ise gelir durumu. Daha önce yaşlının yaşadığı hane içindeki fert başına düşen gelire bakılıyordu. Yani oğlunun ya da kızının yanında yaşayan birisi onların geliri yüksek olduğu için bu maaşı alamıyor, onların vereceği harçlıklara mecbur kalıyordu. Yapılan son değişiklikle artık yaşlının kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelirlerin toplamı ikiye bölündüğünde 609,67 liradan az çıkıyorsa, 65 yaş aylığı bağlanıyor.

ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAP

Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. 2019 yılı için bu tutar 1.829,02 TL çıkıyor.

Bunun 3'te 1'i de kişi başı gelir kriteri olarak kabul ediliyor. Bu da 609,67 lira çıkıyor. Asgari ücret yükseldikte, yararlanmak için aranan gelir sınırı artıyor. Şartları sağlayanların 65 yaş aylığı için başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne giderek başvuruda bulunulabilir. Yetkililer gerekli incelemeyi yaptıktan sonra en kısa sürede maaş bağlanıyor.