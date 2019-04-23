Emekli Maaşları 323 Lira Artacak

Yaklaşık 12,3 milyon emekli için Temmuz zam ayı olacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz tam olarak belli değil. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri zam oranını ortaya koyacak. Emekliler bu tarihte zamlarını öğrenip aynı ay içerisinde yeni maaşlarını ceplerine koyacak. Ancak zam oranına ilişkin tahminler de var.

ZAM YÜZDE 6 OLARAK TAHMİN EDİLİYOR

Merkez Bankasının ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde, ilk 6 aylık enflasyona ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı.

67,52 LİRA İLE 323,44 LİRA ARASINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Eğer yüzde 6'lık tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 67,52 lira ile 323,44 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak. Bin liralık taban maaş bin 60 liraya, 2 bin liralık maaş 2 bin 120 liraya, 4 bin liralık maaş 4 bin 240 liraya, 5 bin liralık maaş ise 5 bin 300 liraya yükselecek. (Takvim)