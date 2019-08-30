Elneny, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

30.08.2019 23:50

Siyah beyazlı ekibin transfer için anlaştığı Muhammed Elneny, İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılar, Muhammed Elneny'nin kiralanması konusunda İngiliz ekibi Arsenal ile anlaşma sağladı. Mısırlı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, bu transfer için Arsenal'e kiralama ücreti ödemeyeceği ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirlendi.

Bu arada Beşiktaş, Muhammed Elneny'ye yıllık 2,5 milyon euro ödeyecek.