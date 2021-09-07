Elmalı güreş ağasının ilk ziyareti Başkan Genç'e oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elmalı güreş ağasının ilk ziyareti Başkan Genç'e oldu

Elmalı güreş ağasının ilk ziyareti Başkan Genç'e oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, geçen hafta sonu yapılan Tarihi Elmalı Güreşlerinde rekor ücretle Ağalığı kazanan Döşemealtılı iş insanı Mehmet Gök ve Ağalık yapacak olan oğlu 17 yaşındaki Yunus Alp Gök'ü ağırladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, geçen hafta sonu yapılan Tarihi Elmalı Güreşlerinde rekor ücretle Ağalığı kazanan Döşemealtılı iş insanı Mehmet Gök ve Ağalık yapacak olan oğlu 17 yaşındaki Yunus Alp Gök'ü ağırladı. Altın kemerle birlikte ilk resmi ziyaretlerini Başkan Genç'e yapan iş insanı Gök, eğer sağlığımız izin verirse ağalık altın kemerini 3 yıl üst üste alarak ilelebet ilçemize getireceğim" diye konuştu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç bu yıl 669'ncusu düzenlenen Türk'ün İlk Er Meydanı Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 1 milyon 377 bin lira vererek rekor bir ücretle önümüzdeki yılın Güreş ağalığını kazanan İş insanı Mehmet Gök, ağalık yapacak olan 17 yaşındaki oğlu Yunus Alp Gök ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Başkan Genç, Döşemealtılı İş İnsanı Mehmet Gök ve oğlu Yunus Alp Gök'e "Spora ve sporcuya her zaman destek olan Ata Sporumuzu büyük katkı sağlayan Gök ailesi ayrıca ilklere de imza attı. Hem rekor bir fiyatla ağalık kemerini alan hem de Türkiye'nin en Genç Güreş Ağası olan Yunus Alp kardeşimi tebrik ediyorum. İlçemize ve yağlı güreşe hayırlı olsun" dedi.

7 kişinin katıldığı arttırmada kıyasıya rekabetin ardından 1 milyon 377 bin lira teklif vererek kazanan Mehmet Gök ise, "Turgay Genç, hem ata sporumuz yağlı güreş sevdalısı hem de sporcu ağabeyidir. Elmalı Güreşlerimizin yeni ağası oğlum ile birlikte ilk ziyaretimizi kendisine yaptık. Tüm güreş camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Elmalı güreş ağasının ilk ziyareti Başkan Genç'e oldu
Elmalı güreş ağasının ilk ziyareti Başkan Genç'e oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Salih Uçan Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elmalı güreş ağasının ilk ziyareti Başkan Genç'e oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:23:51. #1.16#

title