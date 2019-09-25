Eljif Elmas'tan muhteşem gol! Kale arkasından attı

Fenerbahçe'de Napoli'ye transfer olan 20 yaşındaki yıldız isim Eljif Elmas idmanda şov yaptı. Elmas'ın idmanda kale arkasından attığı golü Napoli resmi hesabı yayınladı.

25.09.2019 11:45

Fenerbahçe'nin 16 milyon euroya Napoli'ye sattığı yıldız oyuncu Eljif Elmas gösterdiği performansla İtalyanları mest ediyor. Elmas bu kez de idmanda attığı golle gündeme geldi.

Eljif Elmas, ülkede konuşulmaya devam ediyor. Napoli'nin resmi hesabından paylaşılan videoda, antrenman sırasında yıldız futbolcunun kale arkasından gol attığı görülüyor.

ELJIF ELMAS KİMDİR?

27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.

1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

Elmas, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Elmas, Rabotnicki ile35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti. Kısa sürede Makedonya Milli Takımı'na da yükselen Elmas, 11 milli maçta 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 resmi maça çıkan Eljif Elmas ligde oynadığı 29 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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YORUMLAR (6)

  • FENEVGENELEVE GELEN:
    FUTBOLU UNUTUYOR CüNKi SANLI FETiH SULTAN TERiM VE GüZEL GS ORDUSU KADINKöYDE SAMPiYONLUGU KUTLAMISTIR O GüN BUGüNDüR FENEV FUTBOLDA NAKAAVT
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  • CAN DEP:
    ADAM UCUZA GİTTİ. Bİ DAHA Kİ SENE 2 MİSLİ FİYATA SATACAKLAR. DEME Dİ DEME SALATASARAYLILAR
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  • İSMAİL66:
    antremanda siz benim neler yaptigimi görseniz Messi zanedersini ama macta birsey cikmiyor ne anladim ben bundan
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  • TARAFSIZ TARAFTAR :
    GERİZEKÂLILAR, BEN 55 YAŞINDAYIM. İDDİA EDİYORUM 100 ŞUTTAN BİRİNİ ÖYLE GOL YAPARIM. ACABA O NUN , ATAMADIĞI 99 ŞUTU DA GÖSTERİYORLAR MI....!!!??? YA UYUZUN KALECİ İLE KARŞI-KARŞIYA , VEYA BOŞ KALEYE ATAMADIKLARINA NE DERSİNİZ...!!!!???
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