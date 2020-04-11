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Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi

Başakşehir'den ayrılacak olan Eljero Elia, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi. Yönetim ise bu transfer için süre talep etti.

11.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:11
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi

Futbolda koronavirüs salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Sezon sonu Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK

Beşiktaş yönetimi, Elia'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.

"DOLU STATTA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.

AVCI DA ONU İSTEMİŞTİ

Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör Abdullah Avcı da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.

(Takvim)

Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
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