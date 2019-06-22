Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı. Ticaret Bakanlığı bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişikliği Resmi Gazete'de duyurdu.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle beraber bazı ürünlerde taksit sayısı değişti.

18 AYA ÇIKARILDI

Yönetmeliğe göre video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 TL'nin üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında 18 ay olarak uygulanacak.

SÜRESİ 4 AYI GEÇMEYECEK

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 4 ayı geçmeyecek. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

ÖNCEKİ TAKSİT SAYISI

Daha önceki değişiklikte ise uygulanan kural şöyleydi:

"Birinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı 3 bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında 9 ay olarak uygulanır. Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz."