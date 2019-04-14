Ekrem İmamoğlu'ndan Derbi Öncesi Sürpriz Paylaşım

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını statta takip eden Ekrem İmamoğlu bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de yine statta takip edecek.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu, "Recep kardeşimle Pendik mitinginde karşılaşmıştık. Fenerbahçe maçına birlikte gitmek istediğini söylemişti. Bugün Sevgili Eşim Dilek ve Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı da bize eşlik edecek. Çok güzel, kardeşçe bir maç olacak. Dostluk ve sevgi kazanacak." notuyla paylaştı.