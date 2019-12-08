Ekrem İmamoğlu iletişim ve medya ekibine 4 yeni isim atadı

08.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iletişim ve medya ekibinde yeni görevlendirmeler yaptı. Medya İlişkileri Koordinatörlüğü görevine Şükrü Küçükşahin, İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörlüğü görevine Süleyman Sarılar, Görsel Yayınlar Sorumlusu olarak Zilan Karakurt atanırken Dijital İletişim Sorumluluğu görevine Ulaş Yılmaz getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükrü Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görev sorumluluk alanları şöyle oldu:

Şükrü Küçükşahin – İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu

Zilan Karakurt – İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu

Ulaş Yılmaz – İBB Dijital İletişim (Sosyal Medya) Sorumlusu

Süleyman Sarılar – İştiraklerden Sorumlu Basın Koordinatörü

Şükrü Küçükşahin

ŞÜKRÜ KÜÇÜKŞAHİN KİMDİR?

Üniversite öncesi öğrenimini İstanbul'da tamamladı, 1982 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite öğrenimini sürdürürken başladığı gazetecilik görevini sırasıyla; Ankara Ekspres, Günaydın, SABAH, Hürriyet, CNBC-e/NTV, Hürriyet'te sürdürdü. 2003-2016 arasında Hürriyet'te Köşe Yazarlığı ve Ankara Temsilci Yardımcılığı görevlerini birlikte yürüttü. Son beş yılda mezun olduğu A.Ü İLEF'de, 'Siyaset Muhabirliği Dersi' verdi. Uzun yıllardır Ankara Film Festivali yönetiminde görev yapmakta olup, Art Ankara Danışma Kurulu üyeleri arasında yer alıyor. "Kemal'in Gelişi", "Adalet için Yürümek", "15 Temmuz Gerçekleri" ve öğrencisi Uğur Kocager ile birlikte kaleme aldığı"Siyaset Muhabirliği" kitaplarını yazdı. Evli ve ve bir çocuk babası olan Küçükşahin, İngilizce biliyor.

Zilan Karakurt

ZİLAN KARAKURT KİMDİR?

Gazeteciliğe, 2000 yılında, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olarak eğitimini sürdürürken, CNN TÜRK'te başladı. Kanal bünyesinde birçok TV programı ve belgeselin yapımına katkıda bulundu. Daha sonra HABERTÜRK televizyonu belgesel departmanında çalıştı. 2011 yılında, uluslararası haber kanalı Al Jazeera'de görev aldı. Burada çalıştığı 4 yıl boyunca, yurt içi ve yurt dışı belgesel projelerine katkı verdi. 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi WEB TV'nin kuruluşunda yer aldı. Kent ve insan hikayelerinden oluşan kısa belgeseller üretti. Aynı zamanda sosyal medya alanında uzmanlaştı. Evli ve iyi derecede İngilizce konuşmaktadır.

Ulaş Yılmaz

ULAŞ YILMAZ KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Çeviribilim bölümlerinden 2012 yılında mezun oldu.Halen aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Felsefesi ve Dijital Medya İletişimi üzerine doktora çalışmalarına devam etmekte. Birçok üniversitede, lisans ve yüksek lisans programlarında 'dijital iletişim', 'yeni medya', 'kamu iletişiminde yeni medyanın kullanımı' gibi konularda dersler ve seminerler verdi. Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya ve Dijital İletişim Bürosu'nun kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. İzmir Bergama'da sosyal fayda amaçlı faaliyet yürüten Güzel İşler Derneği'nin kurucusu ve yöneticisidir. Arkeoloji, felsefe ve sanat tarihi konularıyla ilgilenmektedir. İleri seviyede İngilizce, İspanyolca bilen Yılmaz, çeviri düzeyinde de Latince çalıştı.

Süleyman Sarılar

SÜLEYMAN SARILAR KİMDİR?

1964 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Meslek Hayatına 1984 yılında İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) muhabiri olarak başladı. İki yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne geçti. 1991'e kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde insan hakları ve politika muhabirliği yaptı. Bu süreçte yabancı dil bursuyla Fransa Paris'te Fransızca dil eğitimi aldı. Cumhuriyet'ten ayrılarak Kasım 1998'e kadar Hürriyet Gazetesi'nde politika muhabirliğine devam etti.

1998 yılında TV sektörüne geçen Süleyman Sarılar bir haber kanalı olarak TV8'in kuruluşunda yer aldı, yayın editörlüğünü üstlendi. 2000-2001 yılları arasında Uğur Dündar ile Star Haber'de Haber Müdürü olarak çalıştı. 2001 yılında CNNTÜRK'te çalışmaya başladı,Mehmet Ali Birand ile günlük haber programı Manşet'i hazırladı. Dünya liderlerini ekrana taşıyan Manşet'in yanısıra Birand'ın 32. Gün programına da katkı verdi. 2004-2007 yılları arasında CNNTÜRK Haber Müdürü olarak, kanalın tüm haber operasyonunu yürüttü. 2007 yılında Haber Direktörü olarak Mehmet Ali Birand ile Kanal D Haber ekibine katıldı. 2008 yılında Genel Yayın Yönetmeni oldu ve bu görevi 2018'e kadar yürüttü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Süleyman Sarılar evli bir çocuk babası.