Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'le görüştüğünü söyledi. Tecrübeli teknik adamın sesinin çok iyi geldiğini belirten İmamoğlu, "Fatih Terim'i aradım. Çok iyiydi sesi. Abdurrahim Albayrak'ı ve Göksel Gümüşdağ'ı da aradım. Hepsinin sesi çok iyi geliyordu. Bütün hastalara geçmiş olsun diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, Fatih Terim ve Göksel Gümüşdağ'ı telefonla aradığını belirterek seslerinin iyi geldiğini söyledi.

"HEPSİNE ŞİFA DİLİYORUM"

Tüm hastalara şifa dileyen İBB Başkanı, "Fatih Terim'i aradım. Çok iyiydi sesi, açık söyleyeyim. Kendilerine sağlık diliyorum. Sayın Abdurrahim Albayrak'ı da, Göksel Gümüşdağ'ı da aradım. Birçok insanımız var tedavi altında olan. Hepsine şifa dileyelim. Haber aldığım diğer insanlarımızı da aradım. Süreci atlatan Kadir Gökmen Öğüt milletvekilimiz var. Hem Fatih Terim'in sesi iyiydi hem Göksel Gümüşdağ'ın sesi iyiydi. Bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyorum, şifa diliyorum. Allah korusun herkesi" şeklinde konuştu.