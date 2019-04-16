Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona Lassa Mücadelesini İzleyecek

THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde yarın akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes-Barcelona Lassa maçını, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da tribünden takip edecek.

SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alan Barcelona Lassa ile eşleşmişti.

3 GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM DÖRTLÜ FİNALE KALACAK

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde iki takım da kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.

(Cumhuriyet)