Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'nin açıklanmasının ardından dolandırıcılar, sosyal medyada vergi ya da kredi kartı aidatı iadesi gibi yalanlarla vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'nin açıklanmasının ardından dolandırıcılar, sosyal medyada vergi ya da kredi kartı aidatı iadesi gibi yalanlarla vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Yapılan dolandırıcılık girişimine ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir. Yalnızca resmi hesaplara güvenin. Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Resmi sayfa uzantısının 'gov.tr' ile biteceğini unutmayın. Güvenli site için adres çubuğunda 'https://' ibaresini mutlaka arayın. Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres www.turkiye.gov.tr" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA