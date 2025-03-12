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Zorunlu Trafik Sigortası Ücretleri Kasko Poliçelerini Geçti

Zorunlu Trafik Sigortası Ücretleri Kasko Poliçelerini Geçti
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Zorunlu trafik sigortası ücretleri, bazı araç gruplarında kasko poliçelerinden daha yüksek seviyelere ulaştı. Sürücüler, artan sigorta maliyetleri nedeniyle zorluk yaşıyor. Sektör temsilcileri, trafik sigortasının zorunlu olduğunu vurgulayarak yaptırılmadığı takdirde daha büyük maliyetlerin doğabileceğini belirtiyor.

Zorunlu trafik sigortası ücretlerinde yaşanan artışlar, bazı araç gruplarında kasko poliçelerinden bile daha yüksek seviyelere ulaştı.

Son dönemde araç sigortalarında yaşanan fiyat artışları sürücüleri zor durumda bıraktı. Sıfır araçlarda yüksek olan kasko ücretleri, araç yaşı 7-8 olduğunda zorunlu trafik sigorta ücretinin gerisinde kalmaya başladı. Araç fiyatının bedeline göre kasko ücretleri değişiyor, trafik sigortası ise araçların kategorisine göre tavan fiyat uygulamasıyla belirleniyor.

Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçelerinde 2017 yılından beri tavan fiyat uyguluyor. Şirketler belirli limitleri aşmadan poliçeler düzenlese de bu limitlerden dolayı zarar edildiğinden yakınıyor.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonun üzerinde. Bu araçların tümünün trafik sigortası yaptırması gerekiyor buna rağmen sigorta ücretinin yüksek bulan sürücülerin de sayısı artıyor. Sektör temsilcileri zorunlu trafik sigortasının yaptırılmasının zorunlu olduğunu söylerken ertelendiği takdirde de cezalarının olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan sektör temsilcisi Gökhan Ardeşen, "Sıfır araçların kasko bedeli trafik sigortasına göre daha fazla oluyor. Kasko bedeli aracın değerine göre değişiyor. Bu nedenle araç yaşı ilerledikçe fiyatı da düşüyor, kasko bedeli de bu durumda daha düşük olabiliyor. Zorunlu trafik sigortası ücretleri ise 2017 yılından beri tavan fiyat uygulamasına göre belirleniyor" diye konuştu.

Trafik sigortası yapılmadığı takdirde çok daha fazla cezalarla karşı karşıya kalınabileceğini belirten Ardeşen, "Şuanda Türkiye'de 30 milyonun üzerinde trafiğe kayıtlı araç var. Bu araçların trafik sigortasının yaptırılması zorunlu. Trafik kazalarında zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarını karşılıyor. Sigorta yaptırılmadan kaza gibi bir durum yaşanırsa daha yüksek bedeller ödenmek zorunda kalınabilir. Ayrıca trafikte çevirmelerde bunun para cezası var aynı zamanda trafik sigortası olmayan araçlar bağlanıyor" dedi.

Ardeşen, "Sürücülerin trafik sigortasını yapması gerekiyor, ertelendiğinde dahi bu ücret cezası ile ödenmek zorunda. Kasko ücretleri sürücülerin tercihine bağlı olarak yapılmayabilir ama trafik sigortası yapılmak zorunda" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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