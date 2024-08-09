Üye Girişi
Haberler

Zorunlu trafik sigortası primlerine zam

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artışı yüzde 2 olarak belirlendi. Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artış oranını belirledi.

SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı. Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Uygulama, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

trafik Eylül Zam Ekonomi Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

ORHAN GÜVEN:

Geçen sene 5000 liraya yaptırdığım trafik sigortasını 15 gün önce 11.500. liraya yaptırdım. Birde yeni zam oluyormuş gibi haber yapıyorsunuz...

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title