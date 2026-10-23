Zorlu Enerji, Electrip Global paylarının 147,6 milyon dolarlık satışını tamamladı

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Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Electrip Global Limited'deki paylarının tamamının satışını tamamladığını ve 2030 Vadeli Eurobond tahvilleri konusunda yatırımcılarıyla görüşme süreci başlattığını duyurdu.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., mali yapısını güçlendirmek amacıyla attığı adımlara ilişkin bir güncelleme paylaşarak; bu kapsamda Electrip Global Limited'deki paylarının tamamının satışını tamamladığını ve 2030 Vadeli Eurobond tahvilleri konusunda yatırımcılarıyla görüşme süreci başlattığını duyurdu.

Finansal yönetim stratejisi

Şirket, finansal esnekliğini ve karlılığını artırmak amacıyla; 2022 yılından bu yana varlık portföyünün yeniden yapılandırılması, varlık satışları ve stratejik yatırımların önceliklendirilmesini içeren çeşitli tedbirler uyguluyor.

Bu dönemde zorunlu yatırım harcamalarını tam olarak finanse eden şirket, işletme faaliyetlerinden pozitif nakit akışı oluşturmaya devam ediyor. Bununla birlikte, mevcut finansal yükümlülüklerin vade yapısı açısından, nakit üretimi ile borç servis yükümlülükleri arasında daha sürdürülebilir bir denge oluşturulması hedefleniyor.

Electrip satışıyla borçluluk azaldı ve nakit kaynak girişi sağlandı

Bu kapsamda şirket, 22 Ekim 2026 itibarıyla Electrip Global Limited'de sahip olduğu yüzde 41,28 oranındaki paylarının satışını tamamladı.

2018 yılında Zorlu Enerji tarafından Türkiye'de kurulan ve 2022 yılında Kuwait Investment Authority (KIA) iştiraki Wren House ile kurulan stratejik ortaklık ardından uluslararası ölçekte büyümesini sürdüren Electrip Global, geçen sekiz yılda yüksek değer oluşturan bir yatırım olarak öne çıktı.

Toplam 147,6 milyon ABD doları değerindeki satış kapsamında, Kuveyt Yatırım Otoritesi KIA'ya olan yaklaşık 83 milyon ABD doları tutarındaki yükümlülük tamamen kapatıldı ve Şirket'e yaklaşık 65 milyon ABD doları tutarında nakit giriş sağlandı. Bu işlem sonucunda şirketin borçluluk seviyesinde önemli bir azalma gerçekleşti.

Elde edilen nakit kaynağın önümüzdeki dönemde şirketin değer artışına hizmet edecek alanlara yönlendirileceği ve varlık tabanı büyümesinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda üretim ve dağıtım yatırımları ile özellikle Şirket'in elektrik dağıtım lisansı kapsamında 2026-2027 döneminde gerçekleştirmesi gereken yükümlülükler öne çıkıyor.

Eurobond süreci

Şirket tarafından, 2030 Vadeli Eurobond kapsamında Ekim 2026 vadeli yaklaşık 60,5 milyon ABD doları tutarındaki kupon ödemesinin Eurobond sözleşmesindeki koşullara uygun olarak ertelenmesi ve bu süre zarfında borç servisinin nakit akışıyla daha uyumlu hale getirilmesini desteklemek üzere uzun vadeli bir çözüm için Eurobond yatırımcılarıyla kurduğu diyaloğu da sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı