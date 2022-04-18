Zonguldak'ta işgücü piyasa araştırması gerçekleştirilecek

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 18 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında işgücü piyasası araştırması gerçekleştirilecek. Araştırma dahilinde 542 işyerinin bulunduğu belirtildi.

İlin tamamında gerçekleştirilecek olan araştırmayla işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve temininde güçlük çekme nedenleri, 2022 yılında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecek. Çalışma ile Zonguldak işgücü piyasasının fotoğrafının çekileceği ve açık iş oranı hesaplanacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ile Zonguldak ilinde sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edilecektir. Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım yöntemi ile çalışılacaktır. Çalışma başından sonuna kadar Genel Müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. İşyeri ziyaretleri "her işsize, her işverene bir Danışman" sloganıyla istihdam edilen, İş ve Meslek Danışmanları marifetiyle gerçekleştirilecektir.

Saha çalışması Türkiye Genelinde 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı özel sektör işletmeler dahil edilmiştir. 20+ istihdamlı işletmeler için tamsayım yöntemi ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) derlediği işyeri kayıtlarından alınmıştır. 2-9 ve 10-19 arası istihdamlı işletmeler için örnekleme yöntemi uygulanmaktadır. NACE Rev.2. 21'li kırılımında 17 sektörde uygulanıp; tarım, kamu, hane halklarındaki işverenler ile uluslararası örgütler ve temsilcilikleri hariç tutulmuştur. Uygulaması bizzat Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli tarafından işyerleri ziyaret edilerek veya online ortamda gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel olarak istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir. Çalışma sonuçlarının raporlaştırılması yine kurum personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışmanın sonuç raporunda Zonguldak işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Aktif İstihdam Politikalarının, özellikle işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi